Питт и Джоли решили прекратить «битву» за детей

Вашингтон, 23 ноября. Отношения между голливудскими актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом дали трещину еще более двух лет назад. С тех пор пара пытается поделить своих шестерых детей, и сейчас, кажется, нашла компромисс, сообщил Daily Mail.

Питт и Джоли осознали, что продолжающая «битва» лишь вредит их детям, поэтому они хотят разрешить ситуацию мирным путем.

По информации зарубежных СМИ, официальный представитель Питта обратился к представителю Джоли с просьбой не доводить «дележку» детей до суда. Актер считает, что появление их чад в суде лишь причинит им психологическую травму.

Теперь голливудская пара намерена завершить переговоры по части опеки до начала судебного разбирательства. Однако пока состоялось только устное обсуждение этой темы — стороны до сих пор не подписали соответствующее соглашение.

Ранее Джоли неоднократно заявляла, что хочет воспитывать шестерых детей самостоятельно. Вместе с тем Питт хотел, чтобы дети все время жили в его доме в Калифорнии.

После того, как пара решит проблему с опекой над детьми, Джоли и Питт примутся за раздел имущества и финансов.

Напомним, Джоли и Питт были вместе с 2005 года. В 2014 году они связали себя узами брака. В сентябре 2016 года актриса подала на развод.