Заказчик поджога редакции ФАН арестован | 23 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Петербурге арестовали на 2 месяца предполагаемого заказчика поджогов редакций ФАН и НТВ В Петербурге арестовали четвертого подозреваемого в поджоге редакции ФАН. Сегодня Приморский районный суд Петербурга отправил на два месяца в СИЗО предполагаемого заказчика поджогов в редакциях Федерального агентства новостей и НТВ — безработного журналиста Аркадия Орлова. Накануне под стражу были заключены: Вадим Лифшиц, подозреваемый в организации этих преступлений, предполагаемый исполнитель — Василий Кирсанов, а также водитель, который доставил злоумышленников к месту деяния — Игорь Васильев. Подозреваемые останутся под стражей до 9 января следующего года. По версии следствия эти же лица причастны и к первому поджогу офиса Федерального агентства новостей 11 марта 2018 года. Дело возбуждено по 2 части 213 статьи — «хулиганство» по предварительному сговору. Однако руководитель ФАН Евгений Зубарев, отмечает, что подозреваемые пошли на преступления из экстремистских побуждений, их действия координировались и, скорее всего, финансировались из Киева.

Жертвами теракта на северо-западе Пакистана стали 25 человек Не менее 25-ти человек погибли, еще 35 получили ранения при взрыве в городе Хангу на северо-западе Пакистана. По имеющимся данным, взрыв прогремел у входа в духовную семинарию. Все раненые уже доставлены в госпиталь, службы безопасности Пакистана начали расследование по факту взрыва. Кроме того, минувшим утром произошло нападение на консульство Китая в пакистанском городе Карачи. Группа из трех человек открыла огонь из автоматического оружия, была взорвана ручная граната. Охранники дипмиссии дали отпор нападавшим, двое сотрудников полиции погибли.

Сергей Лавров встретится со спецпосланником ООН по Сирии в Риме Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится сегодня со спецпосланником ООН по Сирии, а также японским и иранским коллегами, сообщили источники в российской делегации в Италии. Накануне Лавров в беседе с итальянскими СМИ отметил, что Италия и другие европейские страны могли бы активнее и без предварительных условий участвовать в восстановлении Сирии.