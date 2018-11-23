Москва, 23 ноября. Выполнение договоренностей Анкары и Москвы по сирийскому Идлибу проходит успешно, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Также министр назвал сроки реализации дорожной карты по Манбиджу, которая была согласована с Вашингтоном.

«В настоящий момент меморандум по Идлибу очень хорошо реализуется», — подчеркнул Чавушоглу.

Он добавил, что для того, чтобы обеспечить стабильность режима прекращения огня, необходимо политическое урегулирование.

Кроме того, Чавушоглу сообщил о ситуации в Манбидже, где с ноября Анкара и Вашингтон приступили к совместному патрулированию. Министр напомнил, что турецкая сторона считает террористической организацией курдские Силы народной самообороны.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы исключить угрозу от этой террористической организации», — заявил глава турецкого оборонного ведомства.

Он уточнил, что подписанная с США дорожная карта по Манбиджу должна быть реализована до конца 2018 года.

Меморандум по Идлибу президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали 17 сентября в Сочи. Согласно документу, в Идлибе была создана демилитаризованная зона.

Сирийский город Манбидж в настоящее время находится под контролем вооруженных формирований курдов, которых поддерживает Вашингтон. Дорожная карта по ситуации в Манбидже между США и Турцией была подписана в июне. После этого патрулирование в районе начали турецкие военные, американская сторона присоединилась к патрулированию только в ноябре. МИД Сирии не раз подчеркивал, что силы американской коалиции находятся на территории САР незаконно. Дамаск считает, что ситуация в Манбидже нарушает резолюции ООН.