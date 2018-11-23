Сирия: корреспондент ФАН побывал на освобожденном от боевиков ИГИЛ плато Ас-Сафа

Дамаск, 23 ноября. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на освобожденном от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 южном районе Сирии.

Напомним, что на этой неделе верховной командование Сирийской арабской армии и вооруженных сил САР объявило о полном освобождении от террористов юга республики. Это стало известно после того, как сирийские бойцы вернули под контроль район плато Ас-Сафа, который являлся последним оплотом джихадистов ИГ1.

После серии успешных военных операций район с характерным вулканическим рельефом был полностью освобожден. В результате сирийским военным удалось ликвидировать всех засевших там боевиков и конфисковать их оружие.

В целом было освобождено 380 квадратных километров сирийской территории. Эта победа говорит о том, что сирийская правительственная армия показывает высокую эффективность в борьбе с терроризмом. Солдаты полны решимости уничтожать терроризм, где бы он не был распространен.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое в полностью освобожденном регионе:

Стоит отметить, что, несмотря на то, что территория Ас-Сафа полностью перешла под контроль сирийского правительства, войска САА продолжают мероприятия по зачистке местности. Так, в пещерах, где укрывались боевики «Исламского государства», накануне были найдены двадцать автоматов, несколько противотанковых управляемых ракет TOW и солнечные батареи.

Напомним, что масштабная военная операция по освобождению юга сирийской республики началась еще летом 2018 года после освобождения провинции Эс-Сувейда. Сирийская правительственная армия при поддержке российской авиации начала преследовать так называемые спящие ячейки ИГИЛ1, которые скрывались в пещерах пустыни Бадия. В конечном итоге террористы оказались в плотном кольце сирийских бойцов, которые лишили их источников питьевой воды и возможности выйти к авиабазе Ат-Танф.

1 Организация запрещена на территории РФ.