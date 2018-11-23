«Вернулись в кювет у обочины»: в Киеве объяснили снижение поддержки ЕС и НАТО среди украинцев

Москва, 23 ноября. Уровень поддержки Евросоюза и НАТО среди украинцев снизился до уровня, который был на момент Евромайдана. Об этом в пятницу заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он объяснил, что если раньше Запад воспринимал Украину как буфер между Европой и Россией, то теперь — как огромную зону контроля ресурсов. Западные страны сегодня определяют украинскую военную и экономическую политику, и населению такой подход не нравится.

«Это только дискредитирует Запад в глазах украинцев. По соцопросам поддержка вступления в ЕС скатилась до 50%, в НАТО – до 40%. Это нисходящий тренд. Мы сделали большой круг и вернулись в ту точку, где стартовали – не на обочину, а в кювет возле обочины», — отметил Бортник, выступая на пресс-конференции в Киеве.

Политолог уверен, что многие западные политики, активно участвующие в украинской политике, на самом деле являются элементом одной большой коррупционной схемы. Для них поражение украинской элиты сравнимо с личным поражением.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинским каналом News One, большинство украинцев не пошли бы на Евромайдан, если бы у них появился шанс вернуться в прошлое. Не менее 91% украинцев высказались отрицательно о возможности снова выйти на Майдан. При этом лишь 9% готовы принять участие в событиях четырехлетней давности.

Напомним, что в начале 2014 года на Украине произошел госпереворот, в ходе которого от власти был отстранен президент Виктор Янукович, который был вынужден бежать в Россию, спасая свою жизнь. Итогом революции стала затянувшаяся почти на пять лет война, экономический кризис, рост коррупции и резкий всплеск национализма.