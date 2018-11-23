«Просто развалим страну»: на Украине оценили принятый Радой бюджет

Киев, 23 ноября. Планы увеличить военные расходы просто «убьют Украину, развалят ее как государство», заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя принятие госбюджета страны на 2019 год.

Голосование прошло в Раде накануне, однако Охрименко считает, что это были самые настоящие торги и голоса депутатов купили: «Этому дали, этому подмазали». Он подчеркнул, что фактически голосование и вовсе могло сорваться.

«Хотя бы взять слова Гройсмана, что больше денег нужно на армию. Убьем государство. Просто развалим», — предупредил он.

По его мнению, Гройсману следует говорить «не о какой-то дуристике, а говорить о том, как будет развиваться страна».

Охрименко считает, что в новом году инфляция на Украине станет еще больше, и хотя пенсии и зарплаты увеличатся, цены также будут расти прямо на глазах. Таким образом, как подчеркнул он, «чуда экономического не будет».

«Парни просто хотят перед выборами дать подачки за счет пустых денег и в результате будем видеть инфляцию», — пояснил эксперт в комментарии местному телеканалу NewsOne.

Как сообщалось ранее, 23 ноября утром Рада приняла государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, с инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. За документ проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законопроекту, расходы на оборону и безопасность оставили на уровне 5,3% ВВП (порядка 7,5 млрд долларов). В документе киевские власти обещают увеличить минимальную заработную плату на 12%, таким образом, она должна составить 4,173 тысячи гривен (около 149 долларов), а величина прожиточного минимума на Украине, как говорится в тексте законопроекта, должна вырасти до конца года на 9,4% до 2,27 тысячи гривен (около 72 долларов).

Отметим, что большая расходов бюджета страны уйдет на выплату кредитов и процентов по ним. На армию собираются тратить почти на 20% больше, а вот на жилищно-коммунальные субсидии украинцам тратиться государство не собирается. И это на фоне резкого увеличения тарифов на газ, горячую воду и отопление, который Гройсман оправдал требованиями МВФ. И выполнять условия фонда придется неукоснительно, в противном случае новый транш 3,9 млрд долларов Киеву не светит.

Один из депутатов парламента Юрий Левченко ранее заявил, что его коллеги перед голосованием за бюджет «очень хорошо употребляли» алкоголь. По его словам, он обнаружил парламентариев пьяными прямо в стенах Рады, а первое, что он ощутил, когда зашел в сессионный зал, был резкий запах перегара.