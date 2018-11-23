Сирия: СК РФ опубликовал фото и видео с места крушения Су-24 в Латакии

Москва, 23 ноября. Следственный комитет РФ опубликовал фото и видео с места крушения бомбардировщика Су-24 и вертолета в Латакии в 2015 году. Материалы опубликованы на сайте ведомства и его аккаунтах в социальных сетях.

На кадрах запечатлены обломки воздушных судов, а также позиции боевиков, с которых производился обстрел по российским военным.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что российские следователи также обнаружили место, куда боевики доставили тело пилота Су-24 Олега Пешкова.

В причастности к убийству и покушению на убийство российских военнослужащих обвиняются девять граждан Сирии. По версии следствия, все они были членами незаконных вооруженных формирований. Все обвиняемые объявлены в розыск, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. На борту воздушного судна находились два летчика: пилот Олег Пешков и его штурман Константин Мурахтин. Пешков катапультировался, боевики открыли огонь, и пилот был убит. Мурахтин выжил. В операции по спасению экипажа Су-24 участвовал морской пехотинец Александр Позынич, во время которой погиб.