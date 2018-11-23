«Вот и все реформы»: на Украине подвели пятилетние итоги Майдана

Киев, 23 ноября. Единственный итог реформ после Майдана на Украине — это сокращение доходов населения. Об этом заявил украинский экономист Всеволод Степанюк на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что падение зарплат и пенсий на фоне роста тарифов — итог пяти лет после Майдана. По словам Степанюка, средняя зарплата на Украине в 2013 году составляла 408 долларов. В 2018 году она сократилась на 25% и равняется 303 долларам. Также ситуация ухудшилась с пенсиями.

«Была 187 долл, а после успешной и разрекламированной пенсионной реформы – 92 долл. Минимальная пенсия была 111 долларов, стала – 53 доллара», — заявил Степанюк.

Экономист подчеркнул, что пенсионеры получают в два раза меньше, чем в 2013 году.

Степанюк также раскритиковал политику украинских властей в отношении цены на газ. Он напомнил, что в 2013 году цена для населения составляла 100 долларов, а в настоящий момент она равняется 305 долларам.

«Люди начали получать меньше доходов, стоимость коммунальных услуг для них выросла раз в шесть. При этом тогда, в 2013 году, мировая цена на газ была выше, чем сегодня. Вот и все реформы», — отметил экономист.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что не исключает возникновение на Украине нового майдана. Он подчеркнул, что страна «неизбежно идет к коллапсу, а основные кланы могут сцепиться за остатки богатства, которое осталось на Украине».

В беседе с Федеральным агентством новостей экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко высказал мнение, что Украина просто не переживет нового Майдана.