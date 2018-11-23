Жертвами теракта на северо-западе Пакистана стали 25 человек

Исламабад, 23 ноября. Не менее 25 человек погибли при взрыве в городе Хангу на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источник в службе безопасности.

По данным источника, взрыв прогремел у входа в духовную семинарию в городе Хангу. В результате взрыва погибли 25 человек, еще 35 получили ранения. К настоящему моменту все раненые доставлены в госпиталь. Службы безопасности Пакистана начали расследование по факту взрыва.

Кроме того, минувшим утром произошло нападение на консульство Китая в пакистанском городе Карачи. Группа из трех человек открыла огонь из автоматического оружия, а также взорвала ручную гранату у входа в здание посольства Китая в Пакистане. Охранники дипмиссии оказали отпор нападавшим. В результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранение.