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Жертвами теракта на северо-западе Пакистана стали 25 человек

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Жертвами теракта на северо-западе Пакистана стали 25 человекИсламабад, 23 ноября. Не менее 25 человек погибли при взрыве в городе Хангу на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источник в службе безопасности.

По данным источника, взрыв прогремел у входа в духовную семинарию в городе Хангу. В результате взрыва погибли 25 человек, еще 35 получили ранения. К настоящему моменту все раненые доставлены в госпиталь. Службы безопасности Пакистана начали расследование по факту взрыва.

Кроме того, минувшим утром произошло нападение на консульство Китая в пакистанском городе Карачи. Группа из трех человек открыла огонь из автоматического оружия, а также взорвала ручную гранату у входа в здание посольства Китая в Пакистане. Охранники дипмиссии оказали отпор нападавшим. В результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранение.

Автор: Артем Никулин
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