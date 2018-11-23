Москва, 23 ноября. Представители России и Турции в комиссии по перемирию в Сирии за минувшие сутки зафиксировали десять случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в пятницу.

«Российской частью <…> зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Латакия — один, Алеппо – один, Хама – один», — уточняется в документе.

При этом турецкая сторона сообщила об одном нарушении в Алеппо, трех в Идлибе и еще трех в Хаме.

Центр по примирению враждующих сторон в течение дня провел одну гуманитарную акцию. Жителям населенного пункта Теснин провинции Хомс было выдано 450 продуктовых наборов общей массой 1,95 тонны.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами и вооруженными формированиями в течение суток не подписывались. К перемирию на данный момент присоединились 2518 населенных пунктов и 234 вооруженных формирования.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время на территории страны продолжается борьба с отдельными очагами террористов, основные силы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) были разбиты при содействии российских военных. Наиболее актуальным сегодня является вопрос политического урегулирования в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.