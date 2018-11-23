Лавров встретится со спецпосланником ООН по Сирии в Риме

Рим, 23 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в пятницу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, а также японским и иранским коллегами Таро Коно и Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщили источники в российской делегации в Италии.

В пятницу, 23 ноября, Лавров находится с рабочим визитом в Риме.

«Сегодня у Лаврова запланированы встречи с главами МИД Японии, Ирана и спецпосланником ООН по Сирии», — приводит слова источника РИА Новости.

Накануне Лавров в беседе с итальянскими СМИ отметил, что Италия и другие европейские страны могли бы активнее и без предварительных условий участвовать в восстановлении Сирии.

Напомним, Россия помогает Дамаску в восстановлении страны, обеспечивая возвращение беженцев из Европы на родину. Кроме того, российская сторона участвует в нормализации политической жизни Сирии.