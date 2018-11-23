В СК объяснили появление «алиби» у обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

Москва, 23 ноября. Следствие по делу об изнасиловании девушки-дознавателя из Уфы изначально располагало записями с камер видеонаблюдения, на которых якобы зафиксированы перемещения обвиняемых. Об этом заявил старший помощник главы Следственного управления СК РФ по Башкирии Евгений Каневский.

Накануне стало известно, что у бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и экс-главы Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева якобы есть «алиби». По словам адвокатов, в момент преступления Матвеев якобы находился у себя дома, а Галиев в одном из кафе Уфы.

«Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений», — рассказал Каневский в эфире ГТРК «Башкортостан».

Он также добавил, что в настоящее время следствие по данному уголовному делу продолжается. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По данным следствия, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель из Уфы стала жертвой группового изнасилования в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД РФ по Уфимскому району. По подозрению в совершении преступления были задержаны начальник отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павел Яромчук, начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, а также глава отдела МВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев. Позднее они были уволены из органов и помещены под стражу.