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Бывший почетный консул Таиланда в России задержан за подделку документов

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Бывший почетный консул Таиланда в России задержан за подделку документов

Москва, 23 ноября. На острове Пхукет был задержан бывший почетный консул Таиланда в России Виталий Клюшин. 60-летнего мужчину обвиняют в подделке документов.

«Виталий Клюшин был задержан на Пхукете за незаконное использование печати и подделку таиландских официальных документов», — сообщил в пятницу консул РФ в Таиланде Владимир Пронин.

По словам Пронина, Клюшин был доставлен в Бангкок. В пятницу там пройдет судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о его освобождении под залог, передает ТАСС.

Клюшин занимал должность почетного консула Таиланда во Владивостоке до 2006 года. С поста он был снят по решению тайского кабинета министров. По версии следствия, после отставки Клюшин предоставлял свои услуги по «разрешению» иммиграционных дел, подделывая документы.

Автор: Василий Котов
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