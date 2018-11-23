Иран назвал условие изменения ядерной сделки

Тегеран, 23 ноября. Власти Ирана могут пересмотреть ядерную сделку, если жители страны почувствуют, что это отвечает их экономическим интересам. Такое заявление в пятницу сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы ориентируемся на позицию народа. Именно этот фактор является ключевым. Если граждане Ирана посчитают, что сделка не отвечает их экономическим интересам, то мы вынуждены будем ответить на волю народа», — отметил он.

В противном случае Зариф не видит причин для возобновления переговоров по ядерной сделке. Глава МИД Ирана подчеркнул, что «ненависть» президента США Дональда Трампа к своему предшественнику не является достаточным основанием для пересмотра всех прежних договоров.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США.