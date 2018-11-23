В Госдуме призвали закрепить в Жилищном кодексе право россиян на раздельный сбор мусора

Депутат Госдумы Галина Хованская предлагает внести изменения в Жилищный кодекс и обязать управляющие компании в домах обеспечить жильцам право на раздельный сбор мусора. Об этом председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ заявила в рамках парламентских слушаний, посвященных новой системе обращения с отходами.

«Мы сами сейчас должны подготовить законодательную инициативу в Жилищный кодекс, чтобы общее собрание жильцов дома могло принять решение по раздельному сбору, и надо это так прописать, чтобы региональный оператор не мог на это влиять. Потому что зачастую им это может быть очень даже невыгодно. Общее собрание должно получить право на раздельный сбор», — заявила Галина Хованская.

Напомним, реформа порядка обращения с твердыми коммунальными отходами направлена в том числе и на стимулирование раздельного сбора мусора. Однако по мнению депутата действующее законодательство оставляет управляющим компаниям возможность не учитывать мнения жильцов, даже если они будут настаивать на раздельном сборе.

«Надо обязать тех, кто управляет домом: ТСЖ, управляющую компанию, ЖСК, чтобы они решение общего собрания выполнили. Это вторая часть предложения. И наконец, надо предусмотреть возможность заключения договора со специализированными организациями, которые будут принимать эти раздельные отходы», — считает Хованская.

С 1 января 2019 года в большинстве регионов России за сбор и утилизацию мусора будет отвечать региональный оператор, плата за обращение с ТКО станет коммунальной услугой — отдельной строкой в платежных квитанциях. Согласно данным мониторинга комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, плата «за мусор» существенно вырастет во многих регионах России.

«Если у нас есть раздельный сбор, и если расчет идет не по нормативу — как правило, завышенному — это становится интересным. Я не верю, когда говорят «наши граждане не будут раздельно собирать», вранье! Мы собирали и макулатуру, и металлолом, и бутылки», — эмоционально высказалась депутат на слушаниях законопроекта.

Галина Хованская уверена — если люди убедятся, что плата за «раздельный мусор» для них будет меньше, чем по нормативу, то «перестройка сознания» у россиян может произойти всего за год.

Депутат Госдумы Сергей Боярский считает, что реализация российской реформы обращения с отходами не обойдется без «подводных камней».

«Важно нащупать эти подводные камни до того, как они превратятся в кучи мусора во дворах и громкие судебные дела», — заявил член думского комитета по экологии и охране окружающей среды в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.