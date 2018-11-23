«Зебры» на российских дорогах станут выше

Москва, 23 ноября. Минтранс России предложил изменить наземные пешеходные переходы в России. Отмечается, что «зебры» станут выше, а также станут похожи на небольших «лежачих полицейских».

Как пишет газета «Известия», эксперты считают, что подобные меры заставят водителей еще больше обращать внимание на пешеходные переходы. Это должно привести к повышению безопасности на дорогах.

Издание пишет, что инициативу уже поддержали общественные организации. Ее могут включить в национальный проект «Безопасные дороги», который должен снизить уровень смертности на российских дорогах.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться приподнятые над землей пешеходные переходы. Предполагается, что такие объекты, которые будут устанавливать рядом с подъездами жилых домов и детскими площадками, предусмотрены в проекте предварительного национального стандарта, утверждение которого состоится уже в будущем году.

Конструкция представляет собой искусственную неровность, которая может быть приподнята над землей на 10 сантиметров. Это препятствие заставит водителей тормозить перед переходом, как перед лежачим полицейским.