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«Зебры» на российских дорогах станут выше

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«Зебры» на российских дорогах станут выше

Москва, 23 ноября. Минтранс России предложил изменить наземные пешеходные переходы в России. Отмечается, что «зебры» станут выше, а также станут похожи на небольших «лежачих полицейских».

Как пишет газета «Известия», эксперты считают, что подобные меры заставят водителей еще больше обращать внимание на пешеходные переходы. Это должно привести к повышению безопасности на дорогах.

Издание пишет, что инициативу уже поддержали общественные организации. Ее могут включить в национальный проект «Безопасные дороги», который должен снизить уровень смертности на российских дорогах.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться приподнятые над землей пешеходные переходы. Предполагается, что такие объекты, которые будут устанавливать рядом с подъездами жилых домов и детскими площадками, предусмотрены в проекте предварительного национального стандарта, утверждение которого состоится уже в будущем году.

Конструкция представляет собой искусственную неровность, которая может быть приподнята над землей на 10 сантиметров. Это препятствие заставит водителей тормозить перед переходом, как перед лежачим полицейским.

«Зебры» на российских дорогах станут выше

Автор: Алия Садыкова
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