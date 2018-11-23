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Нападение ревнивца на бывшую возлюбленную в липецком магазине попало на видео

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Нападение ревнивца на бывшую возлюбленную в липецком магазине попало на видео

Липецк, 23 ноября. Житель Липецка с ножом напал на бывшую возлюбленную в магазине. Следственный комитет опубликовал видеозапись происшествия.

Инцидент произошел утром 19 ноября. 43-летний мужчина решил выяснить отношения с бывшей пассией. Когда он пришел к ее дому, то увидел, что 26-летняя женщина зашла в магазин вместе с другим мужчиной.

Злоумышленник набросился на нее в магазине и нанес ей несколько ударом ножом. Во время нападения мужчина выкрикнул фразу «так не доставайся же ты никому!», которая является цитатой из пьесы Островского «Бесприданница».

Женщина осталась жива, правоохранители задержали нападавшего. На допросе мужчина признался, что хотел убить бывшую сожительницу, сообщает Следственный комитет России.

Автор: Денис Коробейников
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