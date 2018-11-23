Москва, 23 ноября. Министерство транспорта России отсрочило требования к сайтам авиабронирования, согласно которым все персональные данные должны размещаться и обрабатываться на российских серверах. Об этом сообщил замглавы Минтранса Александр Юрчик.

По его словам, новая дата, к которой требования должны быть выполнены, назначена на 31 октября 2021 года. Ранее Минтранс требовал перенести данные на российские серверы до 1 января 2020 года. По словам Юрчика, перенос срока связан с тем, что в ведомстве решили пойти на уступки авиакомпаниям, у которых пока нет технической возможности выполнить требования, пишет «Коммерсантъ».

Ранее зарубежные партнеры заявляли, что выполнить требования Минтранса фактически невозможно. В России существуют только два аналога необходимых серверов: разработанная «Ростехом», ТАИС и «Внуково» Национальная система бронирования и еще советская «Сирена- Трэвел». Кроме того, переход на российские серверы казался иностранным компаниям дорогим и представляющим технологические риски.

В настоящее время некоторые западные компании по авиабронированию все же согласились выполнить требования. По словам заместителя гендиректора «Аэрофлота» Кирилла Богданова, о готовности перенести данные сообщила американская компания Sabre. Переговоры с компанией Amadeus в настоящее время ведет российская авиакомпания S7.

Ранее в Минтрансе сообщили, что перенос серверов по авиабронированию будет проходить поэтапно и не повлечет за собой чрезмерных затрат.