«Наивность Браудера поражает»: в Совфеде высмеяли попытки исключить Россию из Интерпола

Фигурант нескольких уголовных дел, признанный в России преступником, бизнесмен Уильям Браудер призвал Канаду добиться исключения России из Интерпола. Как сообщает радиостанция CBC, свое предложение о приостановке членства РФ в международной уголовной полиции Браудер мотивировал тем, что Москва якобы систематически нарушает правила этой организации.

«Канада должна возглавить усилия по приостановке работы России в Интерполе, как она была временно отлучена от Олимпийских игр», — заявил Браудер.

Ранее Браудер выступал против возможного избрания главой Интерпола представителя России генерал-майора Александра Прокопчука, который считался фаворитом в борьбе за этот пост. В результате беспрецедентного давления и развязанной антироссийской кампании Прокопчук не был избран. Интерпол возглавил представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Браудер проявляет поразительную наивность, если думает, что его попытки придать своим уголовным преступлениям политический окрас путем атаки на Россию через структуры Интерпола дадут хоть какой-нибудь результат, считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Мы это уже проходили, когда разного рода изобличенные уголовные преступники, чьи преступления были полностью доказаны, начинали делать политические заявления, пытаясь таким способом уйти от ответственности», — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сенатор напомнил, что Интерпол — это надгосударственная организация, которая только координирует действия правоохранительных структур стран-участниц, а всю правоохранительную деятельность, в том числе на международном уровне, государства осуществляют самостоятельно.

«Так что Браудер отлично понимает — кого бы ни избрали президентом Интерпола, да и вообще вне зависимости от чего бы то ни было, его уголовное преследование, инициированное Россией, будет продолжаться, — отметил сенатор. — Никто из тех, кто нарушает законы Российской Федерации, не уйдет от ответственности. Преследовать преступников по всему миру — это право любого суверенного государства».

Сам Браудер все это прекрасно знает и очередными нападками на Россию, в данном случае через апелляцию почему-то к Канаде, просто пытается себя защитить, отметил парламентарий.

«Он, естественно, будет снова говорить, что его якобы преследуют из-за его политических заявлений или каких-то мнимых «разоблачений». Так он надеется отвлечь мировое сообщество от неоспоримых доказательств совершенных им преступлений. И я не удивлюсь, если Запад будет с удовольствием эксплуатировать эту тему, поскольку сегодня в мире восторжествовала самая оголтелая русофобия», — подчеркнул Клинцевич.

Градус этой русофобии показали в том числе выборы главы Интерпола, сопровождаемые яростной кампанией против России, напомнил член Совфеда. Что касается планов Браудера исключить Россию из Интерпола, то всерьез относиться к ним просто невозможно, с сарказмом подчеркнул парламентарий.

«Браудер рассчитывает, что ему удастся путем дискредитации России инициировать какие-то новые претензии к нашей стране, а, может быть, даже очередные антироссийские санкции, а сам он под шумок избежит ответственности за свои преступления. Но его наивность просто поражает! Должен его разочаровать: никто наше членство в Интерполе, конечно, приостанавливать не будет. И мы абсолютно спокойно, без истерики, на основании неоспоримых фактов и доказательств, используя в том числе структуры Интерпола, будем привлекать к ответственности всех преступников, где бы они ни были», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что бывший аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский и его соучастники могли быть убиты по приказу Уильяма Браудера с использованием «диверсионных химических веществ».

Сергей Магнитский, обвиненный в налоговых преступлениях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Его смерть была использована как повод для появления в США так называемого «Списка Магнитского», фигуранты которого попали под американские санкции.

Уильям Браудер — международный финансист и бывший работодатель Магнитского — одно время работал в России, занимаясь инвестиционной деятельностью. В настоящее время Браудер живет в Лондоне, он объявлен Россией в международный розыск. В 2013-м, а затем в 2017 годах Браудер был осужден в России за налоговые махинации и заочно приговорен к девяти годам колонии.