Дамаск, 23 ноября. Сирийский военный рассказал специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о предательской атаке курдов, которая произошла в республике.

Мужчина пережил очень непростой опыт во время военных действий в его родиной стране, которым решил поделиться в эксклюзивном интервью.

«Мы вступали в бои в разных местах: в Барзе, в Кабуне и в районе Ташрин, где были несколько боев. Было время, где мы около двух месяцев сидели в осаде. Я получил несколько ранений. «Все мои раны я получил в боях в районе Барзе, и всегда знал, что я смогу снова воевать. Во мне попала пуля 5 мм, и я потерял одну почку, но даже с одной готов продолжать бой. Где угодно я могу пойти в бои сегодня или завтра нет проблем».

На его глазах убивали детей из провинции Алеппо. Однако даже это не позволило ему пасть духом окончательно, он сражался в рядах сирийской армии, сражался за себя, свою семью, своих близких.

«Я был ранен несколько раз, но слава Аллаху, готов пойти на фронт с моими товарищами в любое время. Судьбу решает бог, наши раны незначительные, и мы готовы отдать последнюю каплю крови за родину. Это наша земля, мы все сирийцы, и нам негде больше быть. Куда я могу пойти в бой? В Чечню? США? Нет. Конечно, это будет на нашей территории. У нас все есть: питание и медицина. Слава Аллаху, всего хватает», — заявил он ФАН.

Мужчина находился в Хасаке, когда сирийские патрули в городе Камышлы подверглись нападению курдских формирований. В результате погибло 10 сирийских солдат, еще восемь человек получили ранения.

По словам очевидца, четыре патруля сирийской армии выезжали с кольцевой развязки, когда их остановил контрольно-пропускной пункт для так называемой проверки. В ходе разговора курдская полиция попросила сирийских бойцов лечь на землю, а те отказались выполнить приказ. В итоге курды открыли огонь со всех сторон.

Кроме десяти убитых сирийских солдат погибли еще два мирных жителя — случайные прохожие, которые оказались не в том месте и не в то время. Раненых в результате стрельбы сирийских солдат быстро перевезли в безопасное место.