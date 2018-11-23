Адвокат: Объявленный в розыск фигурант дела о «Зимней вишне» не знает об уголовном деле

Москва, 23 ноября. Объявленный в международный розыск фигурант дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» Вячеслав Вишневский не знает о возбуждении против него уголовного дела, заявила адвокат Нина Ревякина Федеральному агентству новостей.

Вишневский является бывшим гендиректором компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня». Постановление о его розыске было подписано 31 октября текущего года, и теперь оно вступило в силу. Однако, по словам Ревякиной, если Интерпол задержит Вишневского где-то за границей, то он даже не поймет, из-за чего это произошло.

«Он не знает, что в отношении его возбуждено уголовное дело», — объяснила она.

«Это не мой клиент — я его в глаза не видела», — заявила Ревякина.

Дело в том, что, как выяснилось, с 2016 года он живет в Испании. Ни Ревякина, ни второй его адвокат его в жизни в глаза не видели.

«Его никто не видел в глаза с 2016 года. Он за границей живет, — объяснила она. — Постановление о привлечении передали через адвоката, а адвокат не может ему это постановление передать, поскольку она не знает, где он».

Напомним, Следственный комитет РФ предъявил обвинение Вишневскому по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Он является бывшим гендиректором «Кемеровского кондитерского комбината», который был основным владельцем зданий сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек.