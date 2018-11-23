Подростки в США угнали самолет и улетели в другой город

Нью-Йорк, 23 ноября. В американском штате Юта двое подростков угнали легкомоторный самолет. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Инцидент произошел в городе Дженсен на востоке штата Юта. По данным агентства, двое юношей 14 и 15 лет угнали легкомоторный самолет Cessna с частного аэродрома в городе Дженсен. Подростки смогли пролететь на самолете порядка 24 километров, после чего совершили успешную посадку в аэропорту города Вернал.

После приземления сотрудники полиции задержали угонщиков. В настоящее время подростки находятся в следственном изоляторе.