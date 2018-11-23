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И язва, и другие патологии: саратовский депутат спрогнозировал последствия «министерской диеты»

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И язва, и другие патологии: саратовский депутат назвал последствия рациона на 3,5 тысячи рублей

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко объявил о завершении эксперимента, в ходе которого он в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей. О своем самочувствии и сделанных выводах коммунист рассказал Федеральному агентству новостей.

По словам Николая Бондаренко, в пятницу утром он встал на весы и обнаружил, что весит 87,1 килограмма. А перед тем, как сесть на «министерскую диету», саратовский парламентарий весил 94,5 килограмма. Таким образом, месяц питаясь на 3,5 тысячи рублей — а именно таков размер потребительской корзины в Саратовской области, — Бондаренко сбросил 7,3 килограмма.

«Прожить без потерь для здоровья, сидя на такой «министерской диете», невозможно, — пришел к выводу саратовский депутат. — Отсутствие в рационе необходимого количества овощей и фруктов, качественных молочных продуктов и других важных составляющих здорового питания однозначно ведет к ухудшению самочувствия».

Николай Бондаренко рассказал, что был вынужден прекратить занятия спортом, пока питался на 3,5 тысячи рублей.

«Усталость, раздражительность, рассеянность — это все последствия голода, который я чувствовал на протяжении всего эксперимента. Люди, которые едят так, как предлагают им питаться чиновники, чувствуют себя плохо не только физически, но и психологически. Я еще не был у врача, но обязательно обследуюсь. Хотя не думаю, что за один месяц мой организм очень сильно пострадал, но если сидеть на таком рационе годами, то, уверен, здоровье ухудшится серьезно и необратимо: будет и язва, и другие патологии», — считает саратовский экспериментатор.

И язва, и другие патологии: саратовский депутат назвал последствия рациона на 3,5 тысячи рублей

Депутат отметил, что ему приходилось существенно уменьшать порции потребляемой пищи, чтобы ее хватило на все время эксперимента. От этого он постоянно недоедал. Более того, чтобы уложиться в бюджет, он был вынужден покупать самые дешевые продукты, о качестве которых несложно догадаться.

«Люди, которые утверждают, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, что это даже полезно, оторваны от реальности. Помните, на днях сенатор Екатерина Лахова обрушилась с критикой на тех, кто ругает размер потребительской корзины в России, напомнив об ужасах войны и людях, которые их пережили и остались в здравом уме? В концлагерях люди тоже выживали — единицы из тысяч! Но сейчас другое время, мирное. И мы живем в богатейшей стране с огромными ресурсами и потенциалом. Негоже сегодня обрекать людей на суровую нищету», — заявил ФАН саратовский парламентарий.

Николай Бондаренко напомнил о петиции с требованием поднять размер прожиточного минимума в России, который напрямую зависит от установленной стоимости потребительской корзины. На данный момент петицию подписали более 190 тысяч человек.

Депутат уже подготовил соответствующий законопроект, который он в ближайшие дни внесет в Саратовскую областную думу, а оттуда надеется провести свою инициативу в федеральный парламент.

«Я считаю, что стоимость потребительской корзины россиянина должна составлять не менее 10 тысяч рублей. Потребительская корзина — это краеугольный камень, который лежит в основе очень серьезных социальных вопросов нашего общества. От ее размера зависит прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда», — сказал Николай Бондаренко.

Напомним, саратовский депутат решил питаться на 3,5 тысячи рублей в течение месяца после спора с теперь уже бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, которая утверждала, что установленной суммы вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» человека. Соколова отмечала, что «макарошки всегда стоят одинаково». После этого ее отправили в отставку, а Бондаренко с 24 октября начал питаться на 3,5 тысячи рублей, чтобы доказать неправоту чиновницы.

Автор: Марина Степанова
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