И язва, и другие патологии: саратовский депутат спрогнозировал последствия «министерской диеты»

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко объявил о завершении эксперимента, в ходе которого он в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей. О своем самочувствии и сделанных выводах коммунист рассказал Федеральному агентству новостей.

По словам Николая Бондаренко, в пятницу утром он встал на весы и обнаружил, что весит 87,1 килограмма. А перед тем, как сесть на «министерскую диету», саратовский парламентарий весил 94,5 килограмма. Таким образом, месяц питаясь на 3,5 тысячи рублей — а именно таков размер потребительской корзины в Саратовской области, — Бондаренко сбросил 7,3 килограмма.

«Прожить без потерь для здоровья, сидя на такой «министерской диете», невозможно, — пришел к выводу саратовский депутат. — Отсутствие в рационе необходимого количества овощей и фруктов, качественных молочных продуктов и других важных составляющих здорового питания однозначно ведет к ухудшению самочувствия».

Николай Бондаренко рассказал, что был вынужден прекратить занятия спортом, пока питался на 3,5 тысячи рублей.

«Усталость, раздражительность, рассеянность — это все последствия голода, который я чувствовал на протяжении всего эксперимента. Люди, которые едят так, как предлагают им питаться чиновники, чувствуют себя плохо не только физически, но и психологически. Я еще не был у врача, но обязательно обследуюсь. Хотя не думаю, что за один месяц мой организм очень сильно пострадал, но если сидеть на таком рационе годами, то, уверен, здоровье ухудшится серьезно и необратимо: будет и язва, и другие патологии», — считает саратовский экспериментатор.

Депутат отметил, что ему приходилось существенно уменьшать порции потребляемой пищи, чтобы ее хватило на все время эксперимента. От этого он постоянно недоедал. Более того, чтобы уложиться в бюджет, он был вынужден покупать самые дешевые продукты, о качестве которых несложно догадаться.

«Люди, которые утверждают, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, что это даже полезно, оторваны от реальности. Помните, на днях сенатор Екатерина Лахова обрушилась с критикой на тех, кто ругает размер потребительской корзины в России, напомнив об ужасах войны и людях, которые их пережили и остались в здравом уме? В концлагерях люди тоже выживали — единицы из тысяч! Но сейчас другое время, мирное. И мы живем в богатейшей стране с огромными ресурсами и потенциалом. Негоже сегодня обрекать людей на суровую нищету», — заявил ФАН саратовский парламентарий.

Николай Бондаренко напомнил о петиции с требованием поднять размер прожиточного минимума в России, который напрямую зависит от установленной стоимости потребительской корзины. На данный момент петицию подписали более 190 тысяч человек.

Депутат уже подготовил соответствующий законопроект, который он в ближайшие дни внесет в Саратовскую областную думу, а оттуда надеется провести свою инициативу в федеральный парламент.

«Я считаю, что стоимость потребительской корзины россиянина должна составлять не менее 10 тысяч рублей. Потребительская корзина — это краеугольный камень, который лежит в основе очень серьезных социальных вопросов нашего общества. От ее размера зависит прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда», — сказал Николай Бондаренко.

Напомним, саратовский депутат решил питаться на 3,5 тысячи рублей в течение месяца после спора с теперь уже бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, которая утверждала, что установленной суммы вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» человека. Соколова отмечала, что «макарошки всегда стоят одинаково». После этого ее отправили в отставку, а Бондаренко с 24 октября начал питаться на 3,5 тысячи рублей, чтобы доказать неправоту чиновницы.