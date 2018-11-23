Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко подписал два закона о растаможивании автомобилей на еврономерах

474
0 Оставить комментарий

Порошенко подписал два закона о растаможивании автомобилей на еврономерах

Киев, 23 ноября. Два закона о растаможивании автомобилей на европейских номерах на Украине подписал президент страны Петр Порошенко.

Накануне законы были приняты Верховной радой. Они легализуют автомобили с европейскими номерами, ввезенные в страну с нарушением налогового и таможенного законодательства.

«Это непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, 20 ноября участники всеукраинской акции протеста перекрыли трассы Одесса — Киев в Одесской области и Киев — Чоп во Львовской области. Они требовали подписать законы, которые легализуют автомобили на европейских номерах.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.