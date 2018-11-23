Порошенко подписал два закона о растаможивании автомобилей на еврономерах

Киев, 23 ноября. Два закона о растаможивании автомобилей на европейских номерах на Украине подписал президент страны Петр Порошенко.

Накануне законы были приняты Верховной радой. Они легализуют автомобили с европейскими номерами, ввезенные в страну с нарушением налогового и таможенного законодательства.

«Это непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, 20 ноября участники всеукраинской акции протеста перекрыли трассы Одесса — Киев в Одесской области и Киев — Чоп во Львовской области. Они требовали подписать законы, которые легализуют автомобили на европейских номерах.