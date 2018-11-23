«Книги не жгли, но они валялись на земле»: на митинге в Риге рассказали о варварском закрытии русских школ

«Русский союз Латвии» провел митинг-флешмоб в память о закрытых в Латвии за время независимости школах. Мероприятие прошло 22 ноября на Бастионной горке в Риге, на месте одного из 14 бастионов, защищавших город до XIX века. Корреспондент Федерального агентства новостей рассказывает о событии.

В 1991 году в Латвии насчитывалось 986 школ. К столетию Латвии, которое отмечалось 18 ноября, школ осталось около 700, и их количество продолжает сокращаться.

Собравшиеся на Бастионной горке, словно защитники крепости, с которой видны и Пороховая башня, и памятник Свободы, символы Риги и Латвии, призвали всех жителей, вне зависимости от их национальности и родного языка, помочь им остановить этот процесс и дать всем детям страны возможность получать качественное и доступное образование. Ведь если сперва закрывали только русские школы, то потом пришли и за латышскими.

Процесс ликвидации школ в Латвии начался с закрытия больших русских средних школ в Риге. С 1994 года были закрыты 26-я, 9-я и 17-я школы, а в 2009 году закрыли сразу 14 русских школ: десять в Риге и по одной — в Лиепае, Седе, Крюках, Лиепе.

На площадке Бастионной горки участники митинга-флешмоба разложили таблички с названиями всех закрытых в Латвии школ — русских, латышских и смешанных.

После того, как лидер «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок и активист штаба защиты русских школ Дмитрий Шандыбин на латышском и русском языках обратились к собравшимся, рассказав об основных этапах процесса ликвидации школ в республике и назвав некоторые из них, выложенные на площадке Бастионной горки таблички с названиями этих школ участники флешмоба стали переворачивать. Белая сторона сменилась черной…

Как отмечает на своей странице в Facebook сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев, законодательное наступление на русские школы сопровождалось их насильственным закрытием. На родителей обычно оказывалось давление, чтобы они забрали заявления о приеме детей в школу — так создавали искусственный недобор учащихся.

Родители подавали жалобы во все инстанции, пикетировали административные учреждения, но госмашину это не останавливало.

Методика воздействия на родителей впервые была опробована при закрытии летом 1994 года 26-й рижской средней школы, вспоминает Владимир Бузаев. Несмотря на то, что здание школы было построено в 1911 году для русской гимназии на народные пожертвования, решением Рижской думы оно было передано двум соседним латышским школам. Причина — «забота о детях», которые занимались в две смены.

Родители русских школьников защищали школу всеми мирными средствами, вплоть до организации коллективной голодовки в ее дворе.

Одна из преподавательниц рассказала о варварской процедуре «передачи» школы.

«Рано утром земессарги («Стражи Земли», народные ополченцы или солдаты Национальной гвардии Латвии. — Прим. ФАН) окружили школу военными грузовиками и никого из нас в здание школы больше не пускали. Даже свои оставшиеся вещи нам забрать не позволили. В просветы между машинами мы видели в школьном дворе выброшенные книги, журналы, тетради... При нас книги не жгли, но они валялись на земле, а вырванные листы летали по двору», — рассказала учительница.

Потом, правда, процесс ликвидации школ был налажен чисто бюрократически, стали обходиться без солдат. В начале 2000-х в министерстве образования и науки придумали провести «реформу» образования и перевести все школы в Латвии лишь на один язык обучения — государственный.

Массовые митинги русских школьников и учителей, организованные Штабом защиты русских школ, заставили власти немного отступить. Стороны сошлись на компромиссе: 60% предметов с 2004 года изучается на латышском, 40% — на русском.

Так было до текущего года, когда в Латвии на законодательном уровне ввели второй этап «реформы», решив судьбу бывших русских школ окончательно. С 1 сентября следующего года начнется перевод двуязычных школ на госязык. Заодно власти отменили и возможность получения высшего образования на русском в частных вузах, в государственных это было сделано еще в начале 1990-х.

Но на чужом несчастье счастья не построить. Отказ от русского интеллекта сослужил националистам, пришедшим во власть, медвежью услугу. Разрушив экономику, проведя «прихватизацию» богатого наследия «советской оккупации», отодвинув русское население от управления страной, власти оказались, как бабка в известной сказке, у разбитого корыта.

Жители республики, чтобы выжить, ринулись из Латвии прочь. На всех чиновничьих мест не хватило. Маленькие города буквально опустели. Сокращать, объединять, закрывать пришлось и многие латышские школы. По разным оценкам, за годы независимости Латвия потеряла практически миллион жителей — в несколько раз больше, чем во Вторую мировую войну.

«Мы не только помянули закрытые русские и латышские школы, но призвали к их восстановлению и остановке процесса закрытия школ, — заявил в интервью Федеральному агентству новостей активист Штаба защиты русских школ Дмитрий Шандыбин. Оправдывать закрытие школ «экономией» неуместно. Мы считаем, что можно сэкономить на других статьях, но только не на школах. И мы не разделяем в данном случае школы по национальному признаку. Это — проблема общая».

Как рассказал Дмитрий, латышских школ оказалось закрыто даже больше, чем русских — соотношение примерно один к двум. Но надо понимать, что если, например, две маленькие сельские начальные латышские школы преобразовывались в одну или вообще закрывались, то в Риге или другом каком-нибудь городе Латвии в то же время ликвидировалась пусть одна русская школа, но с большим количеством учеников.

И уезжают из Латвии русские и латыши примерно в равной пропорции. Но чем искать счастья в чужих краях, не лучше было бы наладить жизнь в самой республике? Практического ответа у руководства Латвии на это нет до сих пор нет.