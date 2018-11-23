Большие проекты: в Госдуме рассказали, как в России повысят рождаемость

Доступность жилья оказывает большое влияние на рождаемость в России, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как она отметила, когда есть своя квартира или дом, семья ощущает себя более спокойно и уверенно и готова к принятию решений о рождаемости детей. В то же время вице-премьер заметила, что как только появляется тема жилья, возникает и вопрос ипотеки.

«Это дополнительное финансовое обременение. И уже семья рассуждает, а надо ли им второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает», — рассказала Голикова в интервью «Российской газете».

Однако, по словам Голиковой, суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации, даже с учетом падения, лучше европейского.

Большие демографические проекты

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева прокомментировала ФАН заявление Татьяны Голиковой.

«Конечно, наличие жилья для семьи очень важно. У нас сейчас есть целые большие проекты по увеличению рождаемости в стране. Они уже заложены в бюджет — довольно большие деньги. Однако пока существует проблема с молодыми семьями, которые как раз и будут рожать. Под них пока выделено четыре миллиарда рублей, надо пять. Я вносила поправку, но, к сожалению, она пока не прошла», — пояснила депутат.

Опубликованные в октябре основные направления деятельности российского кабинета министров на ближайшие пять лет предполагают, что правительство может разработать дополнительные меры по поддержке рождаемости в России.

По мнению Плетневой, когда у семьи есть жилье, то они, конечно, будут рожать детей. Кроме того, в вопросе рождаемости детей огромную роль играют зарплата и работа. «Все это очень важно», — добавила политик.

Отметим, что по данным Росстата, в регионах РФ выросло количество эффективных рабочих мест. Сообщается, что субъекты сфокусировались на увеличении количества высокопроизводительных рабочих мест.

Кроме того, министерство труда и социальной защиты прогнозирует увеличение числа рабочих мест в России.