В американской тюрьме отказались лечить летчика Ярошенко

Москва, 23 ноября. Администрация американской тюрьмы, где отбывает наказание российский летчик Константин Ярошенко, отказывается лечить заключенного, сообщила в пятницу жена летчика Виктория Ярошенко.

По ее словам, россиянин страдает от зубных болей и просит администрацию тюрьмы оказать ему любую медицинскую помощь. Однако в тюрьме лечить Ярошенко отказываются. Как пояснила Виктория, летчику предлагают вырвать зубы, что делать в возрасте Ярошенко уже нельзя.

«Обращения он постоянно пишет, чтобы ему оказали помощь медицинскую в связи с зубами, но пока никаких просветов нет», — рассказала супруга заключенного в беседе с ТАСС.

Виктория добавила, что из-за зубов у Ярошенко также начались проблемы с желудком: из-за боли он не может нормально принимать пищу.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва обратится к американским властям с просьбой разрешить летчику Константину Ярошенко отбывать наказание в России.

Американский суд приговорил россиянина Константина Ярошенко к 20 годам лишения свободы в 2011 году. Летчика обвинили в том, что он якобы собирался перевезти крупную партию кокаина. Федеральным управлением США по борьбе с распространением наркотиков арестовало Ярошенко в Либерии. Россиянин вину не признает, обвинения он считает провокацией.