Сирия озабочена затянувшейся ликвидацией химоружия США: почем американцы медлят

Американское правительство громче всех кричит о несуществующем химоружии Башара Асада, но при этом само не спешит от него избавляться. Россия, Сирия и Иран уже полностью ликвидировали опасные вещества, в то время как на территории США по-прежнему остается порядка трех тысяч тонн отравляющих компонентов. Почему Америка не стремится избавляться от своего химического арсенала и чем это может быть опасно для других стран — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Проблему того, что США затягивают ликвидацию своего химоружия, в очередной раз подняли власти Сирии. Заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад заявил, что официальный Дамаск выражает свою обеспокоенность в связи с отсрочкой США уничтожения их запасов боевых отравляющих веществ.

Сирийский дипломат добавил, что принятие «неполноценного решения» о полномочиях ОЗХО говорит, о вредительской политике ряда государств. С момента проведения третьей конференции в 2013-м году были достигнуты важные успехи в вопросе ликвидации химического оружия России, Ирака и Ливии.

Однако в США эту ситуацию трактуют по-своему. И пока на их территории по-прежнему остается порядка трёх тысяч тонн химоружия, которые необходимо уничтожить, американцы пытаются найти несуществующие боевые отравляющие вещества у других стран.

Так, например, можно вспомнить до сих пор не подтвержденные сообщения о химатаках, которые якобы проводили сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в апреле 2017-го и через год — в Восточной Гуте. Игнорируя тот факт, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) за несколько лет до этого, получила Нобелевскую премию за то, что вывезла и уничтожила все химическое оружие с территории, подконтрольной официальному Дамаску, Соединенные Штаты оба раза, не дождавшись результатов расследования, нанесли массированные ракетные удары по территории Сирии.

В таком контексте то, что США сами не спешат ликвидировать химическое оружие, выглядит крайне лицемерно и закономерно вызывает озабоченность. Опасения сирийских властей полностью поддерживает и кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН). По мнению эксперта, США в настоящее время обладает крупнейшим арсеналом химического оружия в мире. И по их поведению на международной арене нельзя исключать вариант того, что они полностью откажутся от уничтожения своего арсенала.

«Я разделяю позицию властей Сирии. Более того я думаю, что ее разделяют многие люди во всем мире. Потому что США обладают крупнейшим арсеналом химического оружия, и оно сейчас не уничтожено. И в условиях роста напряженности в международных отношениях, а также усиления агрессивности со стороны США повышается вероятность того, что они могут полностью отказаться от уничтожения химического оружия. Они даже могут поспособствовать его применению. В доказательство этого, мы можем видеть, с какой легкостью они разрывают соглашения, и договоры, которые были заключены несколько десятков лет назад», — отметил Владимир Шаповалов.

По мнению собеседника ФАН, Америка не испытывает особых «угрызений совести» в плане помощи террористам и в будущем существует вероятность, что это оружие окажется в руках боевиков. Пока американцы заняли выжидательную позицию и не уничтожают химическое оружие, чтобы иметь преимущество над другими странами.