Дети в Нижегородской области не могут получить льготные лекарства

Трехлетней Даше Егоровой из города Кстово Нижегородской области в апреле пересадили печень. Операция прошла в Центре трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова. Врач выписал рецепт по международному непатентованному наименованию на льготное лекарство «Валганцикловир». Дома в местной аптеке родителям сообщили: препарат ребенку «не положен».

«Наш Минздрав (Нижегородской области. — Прим. ФАН) отказал нам в выдаче этого препарата на основании того, что в противопоказаниях указан возраст до 16 лет, — рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей мать Даши Ольга Егорова. — Московская больница Шумакова встала на нашу сторону в суде. Прислали письмо о том, что лекарство жизненно необходимо. Тем не менее суд все равно встал на сторону нашего Минздрава».

Редкое и дорогое противовирусное средство помогает прижиться новому органу и предотвращает возникновение опасной инфекции — цитомегаловируса, который при отсутствии профилактики и лечения может привести к смерти. Родители Даши полгода вынуждены покупать льготное лекарство за свой счет.

«Считаю данный отказ Минздрава незаконным и не соответствующим нормам действующего российского законодательства, — заявил ФАН юрист, член правления общественной организации «Нефро-Лига» Александр Золотарев. Во-первых, данный препарат у всех обратившихся ко мне пациентов и их законных представителей указан в рекомендации врачей-трансплантологов с формулировкой «необходим по жизненным показаниям». Во-вторых, по международному непатентованному наименованию он имеется во всех соответствующих стандартах».

В такой ситуации оказались еще четыре ребенка из Нижегородской области. Их родители обратились за помощью к юристу. По данным правозащитника, случаев отказа в выдаче препарата в регионе гораздо больше. Между тем дети до 16 лет получают льготное лекарство по всей стране. Например, 14-летний Яросвет Кудрявцев из Химок, который лежал в соседней с Дашей палате.

«Это один из самых дорогих и тяжело доставаемых препаратов, то есть он редко где бывает. И у меня муж ездил с этими рецептами ездил, получал без проблем, — вспоминаем мать Яросвета Ольга Кудрявцева. Ни у кого никаких проблем с получением лекарства после того, как они выписались из больницы, не было. Когда я узнала, что Ольге Егоровой не дают и не выписывают «Валганцикловир», честно говоря, я была в шоке, потому что это жизненно необходимое лекарство».

10 октября Росздравнадзор Нижегородской области предписал региональному Минздраву обеспечить трехлетнюю Дашу льготным лекарством, — но, по словам матери, ведомство до сих пор не предприняло никаких шагов.

Проблемы неэффективного обеспечения лекарствами российских льготников обсуждает вся страна. Этой теме было посвящено отдельное совещание в Петербурге, которое несколько дней назад провел президент России Владимир Путин.

«Граждане проживают в соседних регионах. Значит, общаются между собой. Один получает такие лекарства, другой рядом не получает. Почему? Людям этого не объяснить. Да и объяснять не нужно, нужно просто обеспечить нормальную работу. Получается, что существующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна, к сожалению, и не учитывает потребности конкретного человека», — отметил президент.

Если в одних регионах льготных лекарств днем с огнем не сыщешь, то в других пропадают килограммы невостребованных остатков. Так, в начале месяца прокуратура Петербурга обнаружила на фармацевтической базе просроченные лекарства для льготников на сумму более 300 млн рублей. По данным Минздрава, это происходит из-за неэффективного информационного взаимодействия между медицинскими, аптечными организациями и покупателями.

«В регионы в 2009 году были переданы полномочия по лекарственному обеспечению и в ряде регионов, мы видим это четко, они не выполняются. Как результат — снижение доступности лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами. Это говорит о том, что в программе льготного лекарственного обеспечения назрели серьезные изменения», — считает ведущий научный сотрудник Национального НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко, доктор фармацевтических наук Елена Тельнова.

По фактам обращений граждан Росздравнадзор проверил эффективность льготного лекарственного обеспечения в 57 регионах страны. В 80% субъектов были обнаружены нарушения. Они связаны с отказом в выписке льготных рецептов, несвоевременной выдачей препаратов, некорректным составлением заявок и недостатками в закупке.