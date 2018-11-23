Ижевский врач, обвиняемый в изнасиловании пациентки после операции, пойдет под суд
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Ижевск, 23 ноября. В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении врача ижевской больницы, которого обвиняют в изнасиловании пациентки. Об этом сообщает удмуртская прокуратура.
По данным следствия, доктор пригласил пациентку в ординаторскую для осмотра. Накануне женщине была сделана операция. Врач воспользовался беспомощным состоянием пациентки: изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера.
Отметим, что после возбуждения уголовного дела врач находился в СИЗО, но затем признал вину и был помещен под домашний арест.