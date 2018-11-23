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Сирия: строить небоскребы в Дамаске хотят две компании из России

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Сирия: строить небоскребы в Дамаске хотят две компании из России

Дамаск, 23 ноября. Две российские компании ведут переговоры об участии в строительстве жилого комплекса в Дамаске, включающего три башни-небоскреба высотой от 50 до 70 этажей. Об этом рассказал исполнительный директор компании-девелопера Damascus Cham Holding Нусух ан-Наблуси.

По его словам, в компанию обратились несколько российских фирм. Специалист уточнил, что были получены предложения по строительству жилых домов. Одна из компаний – «Стройэкспорт». Сейчас с ней ведутся переговоры по поводу строительства одного здания и большого числа зданий в квартале Marota City.

Как пишет РИА Новости, Нусух ан-Наблуси подчеркнул, что есть еще одна компания из России, которая намерена сотрудничать с сирийскими строителями. 

Напомним, жилой комплекс Marota City на западе Дамаска рассчитан на 60 тысяч жителей. Он должен включить 270 зданий, в том числе трех башен-небоскребов высотой в 50, 60 и 70 этажей соответственно.

Сирия: строить небоскребы в Дамаске хотят две компании из России

Автор: Алия Садыкова
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