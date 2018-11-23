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«Путь к новой холодной войне»: Британия опасается выхода США из ДРСМД

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«Путь к новой холодной войне»: Британия опасается выхода США из ДРСМД

Лондон, 23 ноября. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой холодной войне. Такое мнение выразили в библиотеке палаты общин британского парламента.

В Британии обеспокоены намерением США выйти из ДРСМД. Представители библиотеки палаты общин британского парламента представили в отчет, в котором указали на серьезные последствия этого решения Белого дома. Планы президента США Дональда Трампа в Лондоне назвали «путем к новой холодной войне».

«Президент Трамп станет первым президентом США со времен Джимми Картера, который откажется от конструктивных переговоров с Россией по вопросам контроля над вооружениями или их ограничения, — говорится в тексте британского документа, — и, возможно, направит Соединенные Штаты на путь новой холодной войны».

При этом в Лондоне полагают, что при условии личной договоренности Трампа и президента России Владимира Путина стороны, возможно, смогут найти компромисс. В отчете обращают внимание, что «восхищение Дональда Трампа российским президентом» и взаимопонимание глав двух государств способствуют прогрессу в переговорах, передает RT.

«Путь к новой холодной войне»: Британия опасается выхода США из ДРСМД

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев констатировал, что Москва будет следить за практическими шагами Вашингтона после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Автор: Катерина Иванова
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