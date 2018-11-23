«Передайте эстафету другим»: россияне поддержали депутата, прожившего месяц на 3,5 тысячи рублей

Москва, 23 ноября. Саратовский депутат Николай Бондаренко завершил «диету», в рамках которой в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей. Россияне поддержали политика и посоветовали ему передать эстафету коллегам.

Бондаренко решил провести эксперимент и сократить расходы на еду после спора с бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Соколова заявила, что жителям региона достаточно 3,7 тысячи рублей для того, чтобы нормально питаться в течение 30 дней, поскольку «макарошки стоят всегда одинаково».

После скандального выступления Соколова была уволена, а Бондаренко решил провести эксперимент и лично прожить месяц, потратив на продукты не больше 3,5 тысячи рублей. К опыту депутат приступил 24 октября, а в пятницу сообщил о завершении эксперимента.

Бондаренко рассказал, что за три недели «диеты» сбросил шесть килограммов. Он подчеркнул, что жить в месяц на такую сумму, не причинив вреда здоровью, невозможно. Россияне оценили опыт саратовского депутата. Они призвали других чиновников последовать примеру Бондаренко.

«Передайте эстафету другим депутатам!» — обратились к Бондаренко в Сети.

Передайте эстафету другим депутатам !)) — Nel (@NilMosk) November 23, 2018

«Пилотный проект завершился успешно! Теперь его нужно внедрить для всех остальных депутатов», — говорится в одном из комментариев.

«Молодец, конечно, Николай, что довел эксперимент до конца. Важно, что сумел «сойти в народ», понять, что это за сумма – 3500 рублей», — отметили россияне.

Некоторых пользователей эксперимент Бондаренко вдохновил на новый личный опыт.

«Я на выборы никогда не ходил, но на этот раз буду голосовать за него, кандидат от народа», — поделился планами один из комментаторов.