«Передайте эстафету другим»: россияне поддержали депутата, прожившего месяц на 3,5 тысячи рублей
Москва, 23 ноября. Саратовский депутат Николай Бондаренко завершил «диету», в рамках которой в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей. Россияне поддержали политика и посоветовали ему передать эстафету коллегам.
Бондаренко решил провести эксперимент и сократить расходы на еду после спора с бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Соколова заявила, что жителям региона достаточно 3,7 тысячи рублей для того, чтобы нормально питаться в течение 30 дней, поскольку «макарошки стоят всегда одинаково».
После скандального выступления Соколова была уволена, а Бондаренко решил провести эксперимент и лично прожить месяц, потратив на продукты не больше 3,5 тысячи рублей. К опыту депутат приступил 24 октября, а в пятницу сообщил о завершении эксперимента.
Бондаренко рассказал, что за три недели «диеты» сбросил шесть килограммов. Он подчеркнул, что жить в месяц на такую сумму, не причинив вреда здоровью, невозможно. Россияне оценили опыт саратовского депутата. Они призвали других чиновников последовать примеру Бондаренко.
«Передайте эстафету другим депутатам!» — обратились к Бондаренко в Сети.
Передайте эстафету другим депутатам !))— Nel (@NilMosk) November 23, 2018
«Пилотный проект завершился успешно! Теперь его нужно внедрить для всех остальных депутатов», — говорится в одном из комментариев.
«Молодец, конечно, Николай, что довел эксперимент до конца. Важно, что сумел «сойти в народ», понять, что это за сумма – 3500 рублей», — отметили россияне.
Некоторых пользователей эксперимент Бондаренко вдохновил на новый личный опыт.
«Я на выборы никогда не ходил, но на этот раз буду голосовать за него, кандидат от народа», — поделился планами один из комментаторов.
Я на выборы никогда не ходил, но на этот раз буду голосовать за него, кандидат от народа????— Томос (@z9I96ure9jBP8Z5) November 23, 2018