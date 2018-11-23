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«Передайте эстафету другим»: россияне поддержали депутата, прожившего месяц на 3,5 тысячи рублей

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«Передайте эстафету другим»: россияне поддержали депутата, прожившего месяц на 3,5 тысячи рублей

Москва, 23 ноября. Саратовский депутат Николай Бондаренко завершил «диету», в рамках которой в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей. Россияне поддержали политика и посоветовали ему передать эстафету коллегам.

Бондаренко решил провести эксперимент и сократить расходы на еду после спора с бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Соколова заявила, что жителям региона достаточно 3,7 тысячи рублей для того, чтобы нормально питаться в течение 30 дней, поскольку «макарошки стоят всегда одинаково».

«Передайте эстафету другим»: россияне поддержали депутата, прожившего месяц на 3,5 тысячи рублей

После скандального выступления Соколова была уволена, а Бондаренко решил провести эксперимент и лично прожить месяц, потратив на продукты не больше 3,5 тысячи рублей. К опыту депутат приступил 24 октября, а в пятницу сообщил о завершении эксперимента.

Бондаренко рассказал, что за три недели «диеты» сбросил шесть килограммов. Он подчеркнул, что жить в месяц на такую сумму, не причинив вреда здоровью, невозможно. Россияне оценили опыт саратовского депутата. Они призвали других чиновников последовать примеру Бондаренко.

«Передайте эстафету другим депутатам!» — обратились к Бондаренко в Сети.

«Передайте эстафету другим»: россияне поддержали депутата, прожившего месяц на 3,5 тысячи рублей

«Пилотный проект завершился успешно! Теперь его нужно внедрить для всех остальных депутатов», — говорится в одном из комментариев.

«Молодец, конечно, Николай, что довел эксперимент до конца. Важно, что сумел «сойти в народ», понять, что это за сумма – 3500 рублей», — отметили россияне.

«Передайте эстафету другим»: россияне поддержали депутата, прожившего месяц на 3,5 тысячи рублей

Некоторых пользователей эксперимент Бондаренко вдохновил на новый личный опыт.

«Я на выборы никогда не ходил, но на этот раз буду голосовать за него, кандидат от народа», — поделился планами один из комментаторов.

 

Автор: Василий Котов
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