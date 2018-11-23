Chery вернет на рынок России Tiggo 3

Москва, 23 ноября. Китайская автомобильная компания Chery возобновила прием заказов на кроссовер Tiggo 3 в России. Для покупателей будут доступны автомобили китайской сборки.

Автомобили можно будут приобрести в комплектациях Comfort MT, Luxury Plus MT и Luxury Plus CVT. Первая партия кроссоверов будет доступна для продажи с 10 декабря.

Напомним, ранее Росстандарт запретил продажу автомобилей Tiggo 3 российской сборки c механической коробкой передач из-за качества дуплексной связи системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также из-за проблем с документацией по стеклам автомобиля.

Как сообщает «За рулем» со ссылкой на пресс-службу АО «Чери Автомобили РУС», руководство компании будет ввозить кроссоверы Tiggo 3 без увеличения их стоимости.