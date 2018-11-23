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Японский военный корабль потерял часть боеприпасов в море

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Японский военный корабль потерял часть боеприпасов в море

Токио, 23 ноября. Эскортный японский миноносец «Тикума» потерял в районе префектуры Окинава 21 боевой снаряд для автоматической пушки. Как сообщат Kyodo News, предположительно снаряды смыло волной с палубы.

Как уточнило издание, командование военно-морских сил самообороны в Сасэбо призвала в осторожности рыболовецкие судна, так как утерянные снаряды обладают большой разрушающей силой. Военные рекомендовали в случае обнаружения боеприпаса в сетях, сообщить об этом, не прикасаясь к нему.

Ранее сообщалось, что корабли ВМС Японии посетят российский порт. По итогам переговоров Россия и Япония сочли возможным продолжение и расширение практики рабочих консультаций и обмена между российскими и японскими военными частями, а также совместные учения поисково-спасательных подразделений.

Японский военный корабль потерял часть боеприпасов в море

Автор: Алия Садыкова
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