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«Один из этапов учений»: ФСО объяснила полет вертолетов над Кремлем

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«Один из этапов учений»: ФСО объяснила полет вертолетов над Кремлем

Москва, 23 ноября. Учения в небе над Кремлем прошли в штатном режиме. Об этом рассказал глава центра по связям с прессой и общественностью ФСО РФ Александр Рясков в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Учения прошли в штатном режиме. И это только один из этапов», — сказал Рясков.

Вечером 22 ноября в районе Кремля пролетел вертолет Ми-8. При этом воздушное судно везло сетку с грузом. В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен полет вертолета. Комментаторы в Интернете предположили, что в сетке находились люди.

Автор: Регина Пак
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