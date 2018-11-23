Китай выступает против подрывающих его интересы заявлений на саммите G20

Пекин, 23 ноября. Китай будет выступать против заявлений и действий, которые будут подрывать его интересы на саммите G20. Об этом заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.

По его словам, Пекин призывает участников саммита придерживаться духа партнерства, взаимного уважения и конструктивного подхода в работе G20.

«Китайская сторона будет решительно выступать против и не приемлет заявления и действия, которые будут подрывать наши коренные интересы», — отметил Чжан Цзюнь, выступая на брифинге.

Он также подчеркнул, что надеется, что во время саммита будут достигнуты позитивные результаты.

Напомним, на саммите АТЭС лидеры Китая и США не смогли сделать совместное заявление из-за противоречий в политике двух стран.

Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.