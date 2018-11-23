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В Новосибирской области разбираются со скандалом вокруг аниме-картинки на смартфоне школьника

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В Новосибирской области разбираются со скандалом вокруг аниме-картинки на смартфоне школьника

Новосибирск, 23 ноября. Министерство образования Новосибирской области не давало никаких рекомендаций касательно запрета аниме в школах. Об этом сообщил глава Минобразования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Ведомство выяснит все обстоятельства инцидента в одной из школ региона, где учителя якобы потребовали от ребенка удалить такую картинку со смартфона.

«Министерство образования Новосибирской области никаких рекомендаций «о запрете аниме» не давало», — сказал Сергей Федорчук в комментарии РИА Новости.

Он также отметил, что региональное Минобразования против подобных действий со стороны педагогического состава. Ведомство после выяснения всех деталей произошедшего примет соответствующие меры.

Ранее в Сети женщина рассказала о том, что учитель сначала забрала у ее ребенка телефон за использование на уроке, а позже завуч потребовала от школьника удалить картинку с заставкой аниме. В ответ на претензии завуч, по словам матери ученика, заявила, что есть рекомендации касательно запрета просмотра аниме детьми.

Ситуация стала резонансной в соцсетях и СМИ. При этом мать ребенка, рассказавшая об инциденте, отказалась называть номер школы и общаться с журналистами. Ее сообщения в Twitter с рассказом стали недоступны. Женщина отметила, что вопрос по произошедшему уже решен, а обсуждения «вышли за пределы разумного».

Автор: Регина Пак
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