«Наливали и употребляли»: в Раде рассказали, как пьяные депутаты приняли бюджет Украины

Киев, 23 ноября. Депутат Верховной рады Юрий Левченко заявил, что украинские депутаты перед принятием бюджета на 2019 год «очень хорошо употребляли» алкоголь.

Левченко обнаружил коллег пьяными прямо в стенах Верховной рады.

«Первое, что ощущается, — перегар в воздухе», — объявил он, зайдя в сессионный зал.

Он отметил, что украинские депутаты последние несколько часов «наливали себе и очень хорошо употребляли».

«Такой Верховной радой сейчас хотят голосовать за бюджет», — подытожил он.

После этого он отчитал присутствующих, обратив внимание, что украинским парламентариям следует принимать «нормальные» законы, а не «бухать в сессионном зале», передает RT.

Депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин подтвердил, что депутаты находились в нетрезвом состоянии. По его словам, коллеги пьяными ночью голосовали за бюджет и другие законопроекты, несмотря на то, что вице-спикер Рады Геращенко заявила, что распивать алкоголь и находиться нетрезвыми в сессионном зале нельзя.

Ранее основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» на Украине Юрий Бойко раскритиковал бюджет страны на 2019 год, назвав его «бюджетом бедности». По его словам, украинские власти «сделали бюджет для себя, а не для народа».

Бойко добавил, что принятый бюджет продолжит превращать украинцев в нищих, как это происходит в стране уже в течение пяти лет, с событий на Майдане, которые привели к государственному перевороту.