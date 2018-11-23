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Обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне» объявлен в международный розыск

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Обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне» объявлен в международный розыск

Москва, 23 ноября. Бывший генеральный директор компании, владевшей кемеровским торговым центром «Зимняя вишня», Вячеслав Вишневский был объявлен в международный розыск. Об этом в пятницу сообщила адвокат Вишневского Нина Ревякина.

По ее словам, 23 ноября в силу вступило постановление, которое было подписано еще 31 октября.

«Постановление о розыске было прописано 31 октября. Сегодня оно вступает в законную силу», — пояснила Ревякина.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 60 человек, большинство из них дети. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности. В халатности также обвинили спасателей, выехавших на место пожара.

Накануне стало известно, что суд продлил арест сыну экс-главы кемеровской инспекции Госстройнадзора Эдуарду Комкову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Автор: Василий Котов
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