Стрельба произошла в торговом центре в Алабаме, есть раненые

Вашингтон, 23 ноября. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Гувер в США. Отмечается, что инцидент произошел в четверг вечером в штате Алабама.

Как передает Associated Press, ссылаясь на местные правоохранительные органы, стрельба произошла во время ежегодной распродажи, которую называют «черной пятницей». В торговом центре Riverchase Galleria мужчина открыл стрельбу по прохожим.

Полиция ликвидировала его ответным огнем. Информации о причинах происшествия, а также о состоянии потерпевших пока нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в здании суда в США. Мужчина устроил стрельбу в здании суда в американском городе Мейсонтаун, расположенном в штате Пенсильвания. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо были ранены.