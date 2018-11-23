В российских школах предложили ввести должность психолога для учителей

Москва, 23 ноября. В российских средних школах предложили ввести должность психолога, который будет заниматься помощью учительскому составу. Обращение с такой инициативой к министру просвещения Ольге Васильевой направила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, учителям в российских школах необходим психолог из-за большой нагрузки, а также участившегося агрессивного поведения преподавателей по отношению к учащимся. Волынец предложила ввести должность психолога по федеральной программе «Психолог для учителя».

Как пишет RT, психологи могут консультировать детей, работающих с гиперактивными детьми, детьми с дефицитом внимания. Кроме того, они помогут преподавательскому составу решить конфликтные ситуации с подопечными. По мнению Волынец, такая мера позволит снизить напряженность в сфере школьного образования, а также повысит условия труда для учителей.