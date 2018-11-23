«Киеву придется признать Крым российским»: почему Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступления страны в НАТО, но не стал прогнозировать сроков попадания в альянс. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Петр Порошенко в ходе своего выступления в Верховной раде назвал присоединение к Европейскому союзу и НАТО «очень амбициозной задачей», которую настолько непросто реализовать, что «неправильно обещать конкретные сроки». В то же время украинский президенте добавил, что ежедневные дипломатические усилия, военных и «всей страны» приближают Украину к этой заветной цели.

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина так или иначе будет в НАТО и это членство станет «гарантией ее безопасности».

«Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности. От этой стратегии мы не отступим. Украина, следуя своим путем, обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза», — заявил он.

«Порошенко понимает»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: с победы Майдана прошло почти пять лет, в Киеве установилась совершенно прозападная власть, а результата позитивного украинцы не видят. Порошенко приходится говорить, что все оказалось намного сложнее, чем предполагалось изначально.

«Объективно он понимает, что Украину не примут ни в НАТО, ни тем более в Евросоюз. Но как ему отчитаться перед народом? Ради чего было затевать весь сыр-бор, если результатов никаких? Поэтому Порошенко приходится жонглировать словами, которые направлены исключительно для внутренней аудитории. Мол, мы записали поправки в конституцию, по-прежнему рассчитываем и прочее», — пояснил Андрей Иванов.

Но, заметил эксперт, в реальности НАТО не нужна ответственность за нестабильную страну с неадекватным руководством. Недаром в уставе альянса сказано, что не может быть членом организации государство, у которого есть неразрешенные территориальные споры с соседями. А Порошенко делает витиеватые заявления, поскольку понимает, что ему придется признать Крым российским ради членства в НАТО, считает политолог.