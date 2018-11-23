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Ученые нашли в глазах людей смертельно опасные белки-прионы

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Ученые нашли в глазах людей смертельно опасные белки-прионы

Москва, 23 ноября. Ученые из Калифорнийского университета в Соединенных Штатах Америки выявили способность опасных белков-прионов, вызывающих ряд смертельных нейродегенеративных заболеваний, накапливаться в глазах человека.

Как пишет издание Science Alert, патогены способны распространяться в мозге человека с большой скоростью. При этом они заставляют здоровые белки принимать болезненные формы. Ученые объяснили, что можно заразиться прионными заболеваниями, употребляя несвежее мясо, а также во время операций. Кроме того, они могут передаваться по наследству. Специалисты уточнили, что операция по пересадке роговицы от умерших доноров может привести к заражению опасными прионами.

Анализ подобных инцидентов показал, что прионы могут накапливаться и скрываться в глазах людей. Эксперты предположили, что они попадают в глаза по зрительному нерву из мозга или проникают с хирургическими инструментами.

Ученые нашли в глазах людей смертельно опасные белки-прионы

Автор: Алия Садыкова
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