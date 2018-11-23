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Новый Range Rover Evoque презентовали в Лондоне

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Новый Range Rover Evoque презентовали в Лондоне

Лондон, 23 ноября. Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover представила новый Range Rover Evoque. Отмечается, что презентация внедорожника прошла в Лондоне.

Как рассказали в компании, новинка отличается от старой версии лишь слегка доработанной оптикой на светодиодах, измененными бамперами и задними фонарями, между которыми появилась накладка. Отмечается, что Range Rover Evoque второй генерации построен на платформе PTA.

Габариты модели практически остались прежними. Кроме того, стало известно, что в машину внедрены три 2,0-литровых турбированных мотора мощностью 200, 249 и 300 «лошадиных сил».

Предполагается установка двцх дизельных агрегатов такого же объема с отдачей 150 и 180 «лошадок». Кроме того, новый Range Rover Evoque научили распознавать привычки владельца.

 

Автор: Алия Садыкова
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