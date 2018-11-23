ЦБ РФ лишил лицензии банк «Первомайский»

Москва, 23 ноября. Центральный банк России с 23 ноября лишил лицензии на осуществление банковских операций краснодарский банк «Первомайский». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Банк «Первомайский» занимался кредитованием юридических и физических лиц. При этом основным источником для осуществления такой деятельности были привлеченные денежные средства населения (около 70% пассивов).

Как выяснилось, свыше 40% кредитного портфеля организации составляла низкокачественная ссудная задолженность. При этом банк регулярно занижал размер принимаемого кредитного риска.

ЦБ РФ требовал от организации создать дополнительные резервы на возможные потери. Однако при проверке выяснилось, что капитал банка существенно сократился.

Банк «Первомайский» входил в систему страхования вкладов. По последним данным, по величине активов в российской банковской системе он занимал 204 место.