В футболе могут появиться новые правила | 23 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Латакии к 2020 году появится водохранилище на два миллиона кубометров воды В сирийской провинции Латакия к 2020 году заработает полноценное водохранилище. Директор департамента водных ресурсов сирийского региона Хасан Набиль, заявил, что этот объект станет последним в государственной программе строительства гидротехнических сооружений. После запуска водой будет обеспечены 40 деревень, то есть порядка 40 тысяч человек. Это избавит местных жителей от дефицита питьевой воды и воды для полива садов. Добавим, проект водохранилища, рассчитанного на два миллиона кубических метров воды, разработали российские специалисты.

В Свердловской области мощный пожар охватил 380 кв.м В Свердловской области этой ночью разыгрался масштабный пожар, он произошел на территории коллективных садов Верх-Исетского района Екатеринбурга. Пламя охватило площадь в 380 кв.м. – это полтора десятка садовых домиков, бань и подсобных построек сразу в нескольких садовых сообществах. Информация о пострадавших пока не поступала. Для тушения пожара местные службы задействовали 13 единиц пожарно-спасательной техники и полсотни спасателей. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Самарская полиция отследила путь пропавшего актера Олега Куртанидзе Сотрудники самарской полиции отследили путь пропавшего режиссера Тольяттинского молодежного драматического театра. Олег Куртанидзе известен по сериалу «Улица разбитых фонарей». Актер, по установленным данным, уехал в Новосибирск, выяснили правоохранители. Напомним, Олег Куртанидзе, пропал в середине месяца. По словам его родных, последний раз мужчина выходил на связь 15 ноября. Руководство театра выражает надежду на его скорейшее возвращение.