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8:48 23 Ноября 2018

В футболе могут появиться новые правила | 23 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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В Латакии к 2020 году появится водохранилище на два миллиона кубометров воды

В футболе могут появиться новые правила | 23 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В сирийской провинции Латакия к 2020 году заработает полноценное водохранилище. Директор департамента водных ресурсов сирийского региона Хасан Набиль, заявил, что этот объект станет последним в государственной программе строительства гидротехнических сооружений. После запуска водой будет обеспечены 40 деревень, то есть порядка 40 тысяч человек. Это избавит местных жителей от дефицита питьевой воды и воды для полива садов. Добавим, проект водохранилища, рассчитанного на два миллиона кубических метров воды, разработали российские специалисты.

В Свердловской области мощный пожар охватил 380 кв.м

В футболе могут появиться новые правила | 23 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Свердловской области этой ночью разыгрался масштабный пожар, он произошел на территории коллективных садов Верх-Исетского района Екатеринбурга. Пламя охватило площадь в 380 кв.м. – это полтора десятка садовых домиков, бань и подсобных построек сразу в нескольких садовых сообществах. Информация о пострадавших пока не поступала. Для тушения пожара местные службы задействовали 13 единиц пожарно-спасательной техники и полсотни спасателей. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Самарская полиция отследила путь пропавшего актера Олега Куртанидзе

В футболе могут появиться новые правила | 23 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сотрудники самарской полиции отследили путь пропавшего режиссера Тольяттинского молодежного драматического театра. Олег Куртанидзе известен по сериалу «Улица разбитых фонарей». Актер, по установленным данным, уехал в Новосибирск, выяснили правоохранители. Напомним, Олег Куртанидзе, пропал в середине месяца. По словам его родных, последний раз мужчина выходил на связь 15 ноября. Руководство театра выражает надежду на его скорейшее возвращение.

В футболе могут появиться новые правила

В футболе могут появиться новые правила | 23 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В футболе могут появиться новые правила. Международный совет футбольных ассоциаций опубликовал список возможных изменений. Судьба игры №1 во всем мире, обсуждалась на встрече в Шотландии, рекомендации получились следующие. Игроки, которых меняют, должны уходить с поля через ближайшую боковую или лицевую линию, а не через центр поля. Голкиперы во время пенальти смогут оставлять на линии ворот только одну ногу (сейчас на этой линии должны быть обе). Судьи смогут наказывать команды желтыми и красными карточками не только за нарушения со стороны самих футболистов, но и официальных лиц клуба. Всего же разработано шесть нововведений, какие из них будут приняты станет известно уже в марте будущего года.