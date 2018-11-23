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ЦБ РФ отозвал лицензию у Русского ипотечного банка

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ЦБ РФ отозвал лицензию у Русского ипотечного банка

Москва, 23 ноября. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского ипотечного банка. Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Соответствующее решение было принято из-за несоблюдения кредитной организацией требований российского законодательства и нормативных актов ЦБ РФ. В частности, нарушения были выявлены в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов. Кроме того, Русский ипотечный банк не осуществлял контроль по выявлению операций по финансированию терроризма и не предоставлял соответствующие данные в уполномоченный орган.

Также кредитную организацию уличили в проведении сомнительных транзитных операций. В ноябре Русский ипотечный банк растерял значительную часть своих клиентов, что привело к острому дефициту ликвидности. После этого банк не смог выполнять свои обязательства перед клиентами в срок.

Русский ипотечный банк участвует в системе страхования вкладов. По последним данным, он занимал 179 место в российской банковской системе.

Автор: Василий Котов
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