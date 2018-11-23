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Новороссия

ВСУ нарушили перемирие в ЛНР два раза за сутки

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ВСУ нарушили перемирие в ЛНР два раза за сутки

Луганск, 23 ноября. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике два раза. Об этом в пятницу сообщили в Народной милиции ЛНР.

Под огонь попали позиции оборонного ведомства республики в районах населенных пунктов Золотое-5 и Нижнее Лозовое. При обстреле ВСУ применяли минометы калибром 82 мм, вооружение боевой машины пехоты и стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы.

Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно устанавливался режим прекращения огня. Последнее, «школьное», перемирие вступило в силу 29 августа. Однако из республик продолжают приходить сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Автор: Василий Котов
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