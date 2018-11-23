«Падение небес»: военный эксперт объяснил, почему США дали российской ракете «Буревестник» устрашающее название

Москва, 23 ноября. В НАТО кодифицировали новейшую российскую межконтинентальную крылатую ракету с ядерной энергетической установкой «Буревестник» как SSC-X-9 Skyfall («Падение небес»). Об этом написал журналист The Diplomat Анкит Панда.

По его словам, российская ракета получила обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall, что дословно можно перевести как «Падение небес».

По словам военного эксперта, генерал-майора запаса Владимира Богатырева, идея присвоить российской ракете название «Падение небес» принадлежит в большей степени американцам. Он уточнил, что современное российское вооружение вызывает в головах западных специалистов, экспертов и политиков очень серьезные опасения. В эфире радио «Спутник» он подчеркнул, что касательно данной ракеты реакция Североатлантического альянса и США очевидна, поскольку «Буревестник» действительно по характеристикам превосходит американские аналоги.

Военный эксперт объяснил, почему США дали российской ракете «Буревестник» устрашающее название. Он считает, что названием «Падение небес» американцы хотели добиться двух целей. Первая задача Вашингтона состоит в том, чтобы создать из России образа «ужасной страны», которая имеет мощное ядерное вооружение. По словам военного, эта идея не оставляла США с момента получения информации о наличии у русских ядерных ракет. Вторую задачу Пентагона военный видит в том, чтобы путем создания броского и мощного названия потребовать в дальнейшем у Конгресса средств для собственных разработок.

«Ведь момент запугивания Россией действует США фактически на всех уровнях», — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт добавил, у граждан США своеобразное мировосприятие и мироощущение, и название SSC-X-9 Skyfall («Падение небес») рассчитано на то, что вызовет соответствующую реакции общественности и власти.

Ранее сообщалось, что новые ракеты РФ лишили США военного преимущества. Москва не намерена доказывать Вашингтону наличие крылатых ракет «Буревестник», пока они не нанесут удар по террористам, как ракеты «Калибр». После нанесения удара все вопросы отпадут сами по себе, отметил военный эксперт Александр Перенджиев, комментируя заявление телеканала CNBC, эксперты которого утверждали что РФ якобы «далека от введения» в строй ракеты «Буревестник».

Эксперт считает, что США намеренно преподносят испытания ракеты как «провал», так как не хотят принимать правду. Тем не менее в Соединенных Штатах уже начали осознавать, что теряют преимущество из-за прорыва России в военном плане. Последние российские ракетные системы полностью лишают США возможности реализовать стратегию военного доминирования в мире, поскольку американское оружие не сможет противостоять им.

Россия в свою очередь ведет себя грамотно, не собираясь доказывать США наличие у нее вооружения. То же самое происходило и во время создания крылатых ракет «Калибр», которые заявили о себе во время удара по террористам в Сирии. «Буревестник» сможет повторить данный сценарий развития событий, убежден эксперт.

Создавая вооружение, способное за полчаса стереть США с карты Земли, Российская Федерация меняет мировой порядок, заявил политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

«Есть очень хорошее понятие в политике — «заклятые друзья». С такими «друзьями» врагов-то и не нужно. США уже давно тратят очень большие деньги на развитие военно-промышленного комплекса, но у нас с ними векторы этого развития очень разные. Мы сосредоточились на создании вооружения, которое преодолевает американские системы ПРО. В свое время США вышли из договора по противоракетной обороне и стали развивать свой «зонтик» (глобальную систему противоракетной обороны). И под этот же «зонтик» стали звать другие страны мира, гарантируя им определенную безопасность», — поясняет ситуацию эксперт.

Сергей Судаков утверждает, что, создав такие системы как противоракетной обороны, как THAAD и Aegis, Вашингтон начал предлагать странам Западной и Восточной Европы защиту от мнимой агрессии со стороны Российской Федерации.

Выходит, создав крайне эффективное вооружение, Российская Федерация взяла весьма полезный для Москвы, но при этом крайне опасный для Вашингтона вектор развития. А это не может не пугать американских военных и политиков, для которых Россия всегда рассматривалась как слабый враг.